Зміна місця голосування: відтепер потрібні лише паспорт і заява

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Змінити місце голосування можна до 15 липня включно, фото: «112 Украина»
Зміна місця голосування: відтепер потрібні лише паспорт і заяваhttps://racurs.ua/ua/n122525-zmina-miscya-golosuvannya-vidteper-potribni-lyshe-pasport-i-zayava.htmlРакурс
Для зміни місця голосування тепер потрібні лише паспорт та заява.
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Більше немає необхідності подавати підтверджуючий документ. Відповідне рішення ухвалила Центральна виборча комісія (ЦВК), внісши зміни до своєї постанови № 893 від 13 вересня 2012 року. Про це повідомляє прес-служба громадської організації ОПОРА.
Більше ніяких бар'єрів на шляху до виборчих скриньок, — наголошують в громадській організації.
Змінити місце голосування можна до 15 липня включно.
Варто додати, що в разі зміни місця голосування виборець не зможе голосувати за кандидатів на мажоритарних округах — такому громадянинові на виборчій дільниці видадуть лише один бюлетень — зі списком партій. Виняток становлять ті виборці, хто змінив місце голосування в межах «рідного» виборчого округу.
Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.
Нагадаємо, комітет з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради сьогодні затвердив Виборчий кодекс із відкритими списками.
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