Бронетранспортер БТР-4. Фото: milnavigator

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Ракурс

Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» призупинило роботу цеху з виробництва корпусів БТР-4, оскільки через застаріле законодавство Міністерство оборони України не приймає їх в експлуатацію.

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Оборонне відомство відмовляється приймати БТР-4, корпуси яких виготовлені з бронесталі виробництва країн ЄС та НАТО. Розв’язання цієї ситуації вимагає скоординованих дій Верховної Ради та низки державних органів. Про це 29 травня повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

Ситуація виглядає абсурдною, адже бронесталі, з яких виробляються бойові машини у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах світу, визнано непридатними для української бронетехніки. «Укроборонпром» підкреслює, що недопущення у виробництво європейських бронесталей спричинить критичні проблеми і на інших заводах бронетанкового кластеру концерну, а також — у приватних компаніях, — зазначили в Укроборонпромі.

У концерні наголосили, що серійний випуск БТРів залежить від поставок броньованої сталі, оскільки приватне товариство «Лозовський ковальско-механічний завод», яке займається зварюванням корпусів із української сталі, не може задовольнити потреби армії. В «Укроборонпромі» вважають, що потрібно якнайшвидше вирішити проблеми стандартизації.

Нагадаємо, у лютому 2019 року українські зброярі провели випробування БТР-4 з новим корпусом. Корпус машини витримав випробування обстрілом, зокрема із великокаліберних кулеметів.