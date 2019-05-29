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Ракурс
Бронетранспортер БТР-4. Фото: milnavigator

«Укроборонпром» внезапно приостановил выпуск БТР-4 из-за решения Минобороны (ВИДЕО)

29 мая 2019, 16:23
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Государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод» приостановило работу цеха по производству корпусов БТР-4, поскольку из-за устаревшего законодательства Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.

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Оборонное ведомство отказывается принимать БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО. Решение этой ситуации требует скоординированных действий Верховной Рады и ряда государственных органов. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

Ситуация выглядит абсурдной, ведь бронесталь, из которой производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признана непригодной для украинской бронетехники. «Укроборонпром» подчеркивает, что недопущение в производство европейской бронестали повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера концерна, а также — в частных компаниях, — отметили в Укроборонпроме.

В концерне подчеркнули, что серийный выпуск БТРов зависит от поставок бронированной стали, поскольку частное общество «Лозовский ковальско-механический завод», которое занимается сваркой корпусов из украинской стали, не может удовлетворить потребности армии. В «Укроборонпроме» считают, что нужно как можно быстрее решить проблемы стандартизации.

Напомним, в феврале 2019 года украинские оружейники провели испытания БТР-4 с новым корпусом. Корпус машины выдержал испытания обстрелом, в частности из крупнокалиберных пулеметов.

Источник: Ракурс


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