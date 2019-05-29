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Ракурс
Александр Грановский, фото: «112 Україна»

Грановский вышел из партии Порошенко

29 мая 2019, 16:14
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Народный депутат Александр Грановский вышел из «Блока Петра Порошенко».

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Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Грановского, членство в БПП он прекратил еще два дня назад.

Также политик отметил, что не планирует входить в обновленную партию Порошенко — «Европейскую солидарность». Политическую карьеру он намерен продолжать самостоятельно.

Не стоит искать какой-то сложный подтекст в таком решении, потому что его нет, — отмечает Грановский.

Грановский попал в парламент осенью 2014 года, будучи № 58 в списке «Блока Петра Порошенко». Это его первая каденция. По словам народного избранника, пребывание в Раде VIII созыва дало ему возможность лучше понять себя и определить жизненные и политические приоритеты.

Ранее Грановский заявлял, что на этих парламентских выборах будет участвовать, выдвинув свою кандидатуру на мажоритарном избирательном округе.

Напомним, 24 мая на съезде партии «Блок Петра Порошенко» Солидарность"" эту политсилу было решено переименовать в «Европейскую солидарность». Съезд обновленной партии запланирован на 31 мая.

Источник: Ракурс


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