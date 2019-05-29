Расширение ЕС: Еврокомиссия пригласила к переговорам Албанию и Северную Македонию, фото - izborsk.md

https://racurs.ua/n122522-rasshirenie-es-evrokomissiya-priglasila-k-peregovoram-albaniu-i-severnuu-makedoniu.html

Ракурс

Еврокомиссия 29 мая рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией относительно членства в Европейском Союзе.

Loading...

Об этом говорится в отчетах, которые обнародовал сегодня в Европарламенте еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан. Главный вывод опубликованных на сайте ЕК документов — обе балканские страны «достигли значительного прогресса в реализации демократических реформ».

Как ожидается, Совет ЕС на основании рекомендации Еврокомиссии в июне официально объявит о решении начать переговоры с двумя странами о вступлении в состав Евросоюза.

Хан похвалил Албанию и Северную Македонию, которые «воспользовались возможностью и реализовали реформы, особенно в областях, которіе Совет определил как ключевые в июне 2018 года». Его поддержала и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Она напомнила, что начало переговоров о вступлении этих стран в ЕС — это первый этап длительного процесса.

Они (обе страны — ред.) не вступят в Евросоюз уже завтра, — сообщила Могерини.

Еврокомиссар Хан добавил, что речь идет «о нескольких лет».

В апреле Хан призвал к скорейшему приему балканских стран в ЕС. В феврале 2018 года Financial Times писала, что Евросоюз собирается предложить членство в организации сразу шести странам Балканского полуострова, чтобы предотвратить усиление влияния России в регионе.

В апреле 2018 года Еврокомиссия уже рекомендовала Совету ЕС начать официальные переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии. Но тогда президент Франции Эммануэль Макрон скептически отнесся к расширению ЕС за счет Балкан. Против высказались также Нидерланды с Данией и министры иностранных дел стран ЕС отложили начало переговоров к лету 2019 года.