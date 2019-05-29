Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Расширение ЕС: Еврокомиссия пригласила к переговорам Албанию и Северную Македонию, фото - izborsk.md

Расширение ЕС: Еврокомиссия пригласила к переговорам Албанию и Северную Македонию

29 мая 2019, 16:10
999

Еврокомиссия 29 мая рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией относительно членства в Европейском Союзе.

Loading...

Об этом говорится в отчетах, которые обнародовал сегодня в Европарламенте еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан. Главный вывод опубликованных на сайте ЕК документов — обе балканские страны «достигли значительного прогресса в реализации демократических реформ».

Как ожидается, Совет ЕС на основании рекомендации Еврокомиссии в июне официально объявит о решении начать переговоры с двумя странами о вступлении в состав Евросоюза.

Хан похвалил Албанию и Северную Македонию, которые «воспользовались возможностью и реализовали реформы, особенно в областях, которіе Совет определил как ключевые в июне 2018 года». Его поддержала и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Она напомнила, что начало переговоров о вступлении этих стран в ЕС — это первый этап длительного процесса.

Они (обе страны — ред.) не вступят в Евросоюз уже завтра, — сообщила Могерини.

Еврокомиссар Хан добавил, что речь идет «о нескольких лет».

В апреле Хан призвал к скорейшему приему балканских стран в ЕС. В феврале 2018 года Financial Times писала, что Евросоюз собирается предложить членство в организации сразу шести странам Балканского полуострова, чтобы предотвратить усиление влияния России в регионе.

В апреле 2018 года Еврокомиссия уже рекомендовала Совету ЕС начать официальные переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии. Но тогда президент Франции Эммануэль Макрон скептически отнесся к расширению ЕС за счет Балкан. Против высказались также Нидерланды с Данией и министры иностранных дел стран ЕС отложили начало переговоров к лету 2019 года.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Внеочередные выборы: Центризбирком зарегистрировал первого кандидата

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на нынешних выборах. Это Владимир Пригладя, который будет участвовать в выборах в одномандатном избирательном округе № 214

Новости Украины
17:09

Саакашвили возвращается в Киев: трансляция из «Борисполя»

Экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 29 мая возвращается в Украину авиарейсом Варшава-Киев. Украинское гражданство вернул Саакашвили президент Владимир Зеленский

Новости Украины
16:52

Зеленский о пленных служащих 53-й ОМБР: Будут сделаны выводы из-за просчетов внутренней службы

Президент Владимир Зеленский заслушал информацию о захвате служащих 53-й ОМБР и заявил о дисциплинарных и управленческих выводах из-за просчетов в организации внутренней службы и боевой подготовки

Новости Украины
14:34
Новости партнеров
Загрузка...