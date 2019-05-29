Розширення ЄС: Єврокомісія запросила до переговорів Албанію та Північну Македонію, фото — izborsk.md

https://racurs.ua/ua/n122522-rozshyrennya-ies-ievrokomisiya-zaprosyla-do-peregovoriv-albaniu-ta-pivnichnu-makedoniu.html

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Єврокомісія 29 травня рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Північною Македонією та Албанією щодо членства в Європейському Союзі.

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Про це йдеться у звітах, які оприлюднив сьогодні в Європарламенті єврокомісар з політики сусідства та питань розширення Йоханнес Хан. Головний висновок опублікованих на сайті ЄК документів — обидві балканські країни «досягли значного прогресу в реалізації демократичних реформ».

Як очікується, Рада ЄС на підставі рекомендації Єврокомісії у червні офіційно оголосить про рішення почати переговори з цими двома країнами про вступ до складу Євросоюзу.

Хан похвалив Албанію і Північну Македонію, які «скористалися можливістю і реалізували реформи, особливо в областях, які Рада визначила як ключові в червні 2018 року». Його підтримала й глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні.

Вона нагадала, що початок переговорів про вступ цих країн до ЄС — це перший етап тривалого процесу.

Вони (обидві країни — ред.) не вступлять в Євросоюз вже завтра, — повідомила Могеріні.

Єврокомісар Хан додав, що йдеться «про декілька років».

У квітні Хан закликав до якнайшвидшого прийому балканських країн до складу ЄС. У лютому 2018 року Financial Times писала, що Євросоюз збирається запропонувати членство в організації відразу шести країнам Балканського півострова, щоб запобігти зростанню впливу Росії в регіоні.

У квітні 2018 року Єврокомісія вже рекомендувала Раді ЄС розпочати офіційні переговори щодо вступу Албанії і Північної Македонії. Але тоді президент Франції Еммануель Макрон скептично поставився до розширення ЄС за рахунок Балкан. Проти висловилися й Нідерланди та Данія й міністри закордонних справ країн ЄС відклали початок переговорів до літа 2019 року.