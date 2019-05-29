Межигір’я віддали у в управління помічнику нардепа. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n122520-upravytelem-rezydenciyi-mejygirya-stav-pomichnyk-nardepa-ievgena-muraieva.html

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Резиденція «Межигір'я», де свого часу мешкав колишній президент Віктор Янукович, отримала нового управителя.

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Тендерний комітет Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) проголосував за обрання управителем резиденції «Межигір'я» ТОВ «Скомпані». Крім цієї компанії, в конкурсі брали участь громадська організація «Національний парк України «Межигір'я» та приватний підприємець «Гаянський Геннадій Григорович». Про це 29 травня повідомляє «Громадське».

Статутний капітал компанії «Скомпані» складає 1 млн грн, товариство створили в 2015 році. Керує компанією Олексій Вороненко, який у 2014 році брав участь у парламентських виборах, але до Ради не пройшов. Згодом ця особа стала помічником народного депутата Євгена Мураєва, який свого часу був членом Партії регіонів та входив до фракції «Опозиційний блок».

Зазначається, що «Скомпані» запропонувала створення пляжів, дитячих майданчиків і фуд-кортів на території «Межигір'я». Щодо фінансування цього питання компанія не має чіткої відповіді, зараз ведуть перемовини з інвесторами.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань наразі встановлює, чому колишня резиденція четвертого президента України Віктора Януковича «Межигір'я», розташована в селі Нові Петрівці Київської області, досі не передана в управління. Як відомо, конкурс на пошук управителів для майна «Межигір'я» АРМА оголосило восени 2018 року. В березні 2019 року було оголошено новий конкурс, умови котрого були спрощені.