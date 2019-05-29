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Ракурс
Межигорье отдали в управление помощнику нардепа. Фото: ТСН

«Межигорьем» будет управлять помощник нардепа Мураева

29 мая 2019, 15:55
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Резиденция «Межигорье», где в свое время жил бывший президент Виктор Янукович, получила нового управителя.

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Тендерный комитет Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) проголосовал за избрание управляющим резиденцией «Межигорье» ООО «Скомпани». Кроме этой компании, в конкурсе принимали участие общественная организация «Национальный парк «Межигорье» и частный предприниматель «Гаянський Геннадий Григорьевич». Об этом 29 мая сообщает «Громадське».

Уставный капитал компании «Скомпани» составляет 1 млн грн, ее создали в 2015 году. Руководит компанией Алексей Вороненко, который в 2014 году участвовал в парламентских выборах, но в Раду не прошел. Впоследствии этот человек стал помощником народного депутата Евгения Мураева, который в свое время был членом Партии регионов и входил во фракцию «Оппозиционный блок».

Отмечается что «Скомпани» предложила создание пляжей, детских площадок и фуд-кортов на территории «Межигорье». Относительно финансирования этого вопроса компания не имеет четкого ответа, сейчас ведут переговоры с инвесторами.

Напомним, Госбюро расследований сейчас устанавливает, почему бывшая резиденция четвертого президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» расположена в селе Новые Петровцы Киевской области, до сих пор не передана в управление. Как известно, конкурс на поиск управляющих для имущества «Межигорье» АРМА объявило осенью 2018 года. В марте 2019 года был объявлен новый конкурс, условия которого были упрощены.


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