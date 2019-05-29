Грановський вийшов із партії Порошенка

Олександр Грановський, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n122523-granovskyy-vyyshov-iz-partiyi-poroshenka.html

Ракурс

Народний депутат Олександр Грановський вийшов із «Блоку Петра Порошенка».

Loading...

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Грановського, членство в БПП він припинив ще два дні тому.

Також політик зазначив, що не планує входити до оновленої партії Порошенка — «Європейської солідарності». Політичну кар'єру він має намір продовжувати самостійно.

Не варто шукати якийсь складний підтекст в такому рішенні, тому що його немає, — наголошує Грановський.

Грановський потрапив до парламенту восени 2014 року, будучи № 58 у списку «Блоку Петра Порошенка». Це його перша каденція. За словами народного обранця, перебування в Раді VIII скликання дало йому можливість краще зрозуміти себе і визначити життєві і політичні пріоритети.

Раніше Грановський заявляв, що на цих парламентських виборах братиме участь, висунувши свою кандидатуру на мажоритарному виборчому окрузі.

Нагадаємо, 24 травня на з’їзді партії «Блок Петра Порошенка „Солідарність“» цю політсилу було вирішено перейменувати на «Європейську солідарність». З’їзд оновленої партії запланований на 31 травня.