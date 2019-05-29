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Зеленський поїхав на Львівщину. Фото: Президент України

Загибель гірників на Львівщині: Зеленський дорогою до шахти сфотографувався з шаурмою (ФОТО)

29 тра 2019, 16:59
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Президент Володимир Зеленський опублікував у соцмережі фото з шаурмою. Сьогодні глава держави поїхав на шахту «Лісова» у Львівській області, де внаслідок обвалу породи загинули двоє гірників.

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Президент у соцмережі заявив, що у шаурмі немає нічого ганебного, а ще вона допомагає не «забронзовіти». Відповідний пост з’явився на сторінці глави держави у Facebook.

Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче — ганебного, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський поїде на шахту «Лісова» державної компанії «Львіввугілля». В Адміністрації президента повідомили, що Зеленський вже виїхав у село Селець Сокальського району.

Зеленський сфотографувався з шаурмою. Скріншот: Володимир Зеленський у Facebook

Сьогодні голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що після обвалу шахта працює у штатному режимі.

Нагадаємо, у Львівській області у ніч з 28 на 29 травня сталася надзвичайна подія. На шахті «Лісова» обвалилася порода на горизонті 242 м. Всього в шахті перебували 69 працівників. Під завалом опинилися два гірника, згодом рятувальники відшукали тіла 48-річного Михайла Павлика і 22-річного Михайла Турки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Винним передбачається обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади.

Джерело: Ракурс


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