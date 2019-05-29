Договірні матчі: українську тенісистку Плоскіну довічно дискваліфікували. Фото: Eurosport

https://racurs.ua/ua/n122532-ukrayinsku-tenisystku-dyskvalifikuvaly-dovichno-cherez-dogovirni-matchi.html

Ракурс

Олена Плоскіна, 22-річна українська тенісистка, згубила свою кар'єру через договірні матчі. Вона дістала довічну дискваліфікацію через те, що звела іншого гравця з корупціонером, який запропонував йому платіж в обмін на фальсифікацію результатів поєдинку в жовтні 2016 року.

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Факт причетності Плоскіної, яка посідає 821 позицію в світовому рейтингу тенісистів (INF), до договірних матчів було встановлено під час розслідування, повідомляє Tennis Integrity Unit.

Також спортсменку визнали винною у приховуванні факту корупції та відмові сприяння слідству.

Тенісистку довічно усунули від змагань і присутності на будь-яких заходах, організованих або визнаних керівними спортивними органами, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня українська тенісистка Даяна Ястремська виграла третій титул WTA у Страсбурзі. У фінальному тригодинному змаганні 19-річна українка перемогла 24-ту ракетку світу Каролін Гарсія з Франції.