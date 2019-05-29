Митрополит Епіфаній, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n122531-epifaniy-ogolosyv-nechynnymy-bud-yaki-rozporyadjennya-vid-imeni-upc-kp-vydani-ostannim-chasom.html

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Очільник Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній видав указ, котрий оголошує нечинними будь-які документи і розпорядження від імені Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), видані після 30 січня 2019 року.

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Про це йдеться в тексті указу, опублікованому на сайті церкви.

В указі наголошується, що Київський патріархат припинив свою діяльність, а Київська митрополія УПЦ 30 січня 2019 року була зареєстрована як керівний центр релігійного об'єднання ПЦУ.

В указі зазначається, що останнім часом від імені керівництва Київського патріархату з’являються «нечинні документи», котрі «вносять смуту в середовище кліру міста Києва».

ПЦУ було створено на об'єднавчому соборі в Києві 15 грудня 2018 року. До її складу увійшли УПЦ КП, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

Однак у травні цього року почесний патріарх ПЦУ та колишній очільник УПЦ КП Філарет заявив, що Київський патріархат продовжує існувати. Крім того, Філарет для своїх розпоряджень використовує бланки Київського патріархату.

Нагадаємо, нещодавно Філарет повідомив, що йому не сподобалися деякі положення томосу про автокефалію.