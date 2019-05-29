Михайло Саакашвілі. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n122536-saakashvili-ya-povernuvsya-v-ukrayinu-ne-mstytysya-a-buduvaty-video.html

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Михайло Саакашвілі після свого повернення в Україну заявив, що не збирається мститися політикам, які вислали його з України та позбавили громадянства.

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Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації заявив, що хоче розбудовувати Україну разом із новою владою. Про це він заявив журналістам в аеропорту «Бориспіль».

Я приїхав сюди не комусь мститися, не когось карати, не щось руйнувати. Руйнувати та мстити це зовсім не мій стиль. Я повернувся сюди, щоб будувати, — заявив колишній грузинський президент.

Саакашвілі нагадав, що минула влада депортувала його з України через те, що він «підняв голос проти влади бариг, несправедливості та розкрадання». Політик наголосив на тому, що збирається будувати Україну разом із президентом Володимиром Зеленським. Він подякував чинному главі держави за те, що він повернув йому громадянство.

Зеленський повернув мені громадянство. Пацан сказав, пацан зробив. Крапка, — відзначив Саакашвілі.

Також Саакашвілі подякував окремим політикам, активістам, журналістам та прихильникам, які сьогодні зустрічали його в аеропорту.

Нагадаємо, колишній президент Грузії та екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі повернувся до України. Літак із Саакашвілі на борту 29 травня приземлився в аеропорту «Бориспіль». Політик летів рейсом із Варшави.