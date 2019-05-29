Зеленский посетил Львовскую область. Фото: пресс-служба президента

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту «Лесная» в Сокальском районе Львовской области.

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Именно на этой шахте прошлой ночью произошел обвал породы, в результате чего погибли горняки Михаил Турко и Михаил Павлик. Глава государства пообщался с родными шахтеров и выразил им глубокие соболезнования и подчеркнул, что необходимо решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба президента.

Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди, — подчеркнул Зеленский.

Шахтеры во время встречи с президентом сообщили, что им задерживают выплату зарплаты. Также Зеленский провел совещание по ночной аварии и ситуации на шахте.

Напомним, в ночь с 28 на 29 мая произошло ЧП на шахте «Лесная» в селе Селец Сокальского района Львовской области. Оказалось, что на шахте, которая принадлежит государственной компании «Львовуголь», обвалилась порода на горизонте 242 м. Всего в шахте находились 69 работников. Под завалом оказались двагорняка, которые не выжили. Позже спасатели подняли на поверхность тела 48-летнего Михаила Павлика и 22-летнего Михаила Турко.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.