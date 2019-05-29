Зеленский назначил участника боев за Донецкий аэропорт начальником УГО вместо Гелетея (ФОТО)

Владимир Зеленский уволил Гелетея. Фото: пресс-служба главы государства

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны.

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Соответствующий указ № 334/2019 глава государства подписал 29 мая. Назначить Оцерклевича на эту должность президенту рекомендовали офицеры, ветераны АТО, волонтеры и журналисты. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В пресс-службе добавили, что Алексей Оцерклевич сумел провести без единого выстрела ротацию украинских военных и добровольцев в Донецком аэропорту. Подполковник был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и каких армейская бюрократия потом выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Алексей Оцерклевич справится достойно, — прокомментировал назначение президент.

Первым заместителем начальника Управления государственной охраны назначен Вячеслав Штучный, а заместителем начальника управления — начальником Службы безопасности президента стал Максим Донец.

Кроме того, указом № 333/2019 Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника УГО.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.