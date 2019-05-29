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Законопроект Зеленского об импичменте опубликовали. Фото: president.gov.ua

Текст законопроекта Зеленского об импичменте опубликовали на сайте Рады (ДОКУМЕНТ)

29 мая 2019, 21:13
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Текст законопроекта об импичменте президента, который внес глава государства Владимир Зеленский, обнародовали.

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Законопроект № 10340 «Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент)» зарегистрировали 29 мая. Текст документа размещен на веб-странице Верховной Рады.

В проекте закона отмечается, что Рада может начать процедуру импичмента в случае совершения президентом государственной измены или другого преступления. Основанием для этого станет представление от депутатов парламента — нужно минимум 226 подписей. Если поддержат, то ВРУ создает специальную временную следственную комиссию.

В состав ВСК входят нардепы, специальный прокурор и специальные следователи. Комиссия имеет право расследовать возможное совершение преступления президентом и готовит соответствующие выводы.

Постановление об обвинении президента Рада принимает после проведения специального заседания парламента, заслушивания выводов, позиции президента и свидетелей. Документ принимают тайным голосованием путем подачи бюллетеней. В случае принятия этого постановления его передают на рассмотрение Конституционному суду и Верховному суду.

Если судьи одобряют конституционность проведенной процедуры и имеющихся доказательств преступления, ВРУ начинает рассматривать постановление об отстранении президента с поста в порядке импичмента. Для этого нужно минимум 338 голосов, проводится тайное голосование.

Напомним, сегодня новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подал проект закона об импичменте в Верховную Раду.

Источник: Ракурс


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