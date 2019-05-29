Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n122542-glavnye-novosti-za-29-maya-vozvraschenie-saakashvili-v-ukrainu-i-gibel-shahterov-vo-lvovskoy.html

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В среду, 29 мая, в Украину вернулся Михаил Саакашвили, которому накануне президент Владимир Зеленский своим указом вернул украинское гражданство. После своего возвращения политик заявил, что не собирается мстить политикам, которые выслали его из Украины и лишили гражданства. Саакашвили заявил, что хочет развивать Украину вместе с новой властью. Также сегодня стало известно, что партия бывшего президента Грузии «Движение новых сил» будет принимать участие в нынешних выборах в Верховную Раду.

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Во Львовской области в ночь с 28 на 29 мая произошло ЧП — обвалилась порода на шахте «Лесная», в результате чего погибли два горняка. Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту и пообщался с родными шахтеров и отметил, что необходимо решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков. Шахтеры во время встречи с президентом сообщили, что им задерживают выплату зарплаты. После рабочей поездки Зеленский решил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для изучения проблемы в угольной отрасли.

Сегодня комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады передал в парламент Избирательный кодекс, в котором содержится требование относительно открытых списков политических партий во время проведения парламентских выборов. Также в этом комитете поддержали отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Кроме того, 29 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте, а законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов уже находится в парламенте. Впоследствии текст документа об импичменте опубликовали на сайте ВРУ.

СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в здании Федерации футбола Украины в рамках расследования дела о хищении государственных средств при закупке искусственных футбольных полей. Правоохранители во время следственных действий изъяли документацию.