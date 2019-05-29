Зеленский созывает СНБО. Фото: president.gov.ua

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Заседание СНБО решил созвать президент Владимир Зеленский после того, как 29 мая во Львовской области посетил шахту «Лесная», где в результате обвала породы погибли два горняка. Ориентировочно заседание может состояться 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Случилось большое горе — мы потеряли двух людей. Мы сегодня услышали о проблемах относительно условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО, — заявил Зеленский.

По словам президента, семьи погибших горняков получат денежную помощь — по 100 тыс. грн. Также глава государства пообещал помочь семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Напомним, в ночь с 28 на 29 мая произошло ЧП на шахте «Лесная» в селе Селец Сокальского района Львовской области — обрушилась порода на горизонте 242 м. Под завалом оказались два горняка, которые не выжили. Впоследствии спасатели подняли на поверхность тела 48-летнего Михаила Павлика и 22-летнего Михаила Турки.

После трагедии президент Владимир Зеленский посетил шахту «Лесная». Глава государства пообщался с родными шахтеров, горняки сообщили, что им задерживают выплату зарплаты.