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Ракурс
Зеленський скликає РНБО. Фото: president.gov.ua

Президент Зеленський скликає РНБО для обговорення проблем у вугільній галузі (ФОТО)

29 тра 2019, 21:45
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Рада національної безпеки та оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі.

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Засідання РНБО вирішив скликати президент Володимир Зеленський після того, як 29 травня у Львівській області відвідав шахту «Лісова», де внаслідок обвалу породи загинули двоє гірників. Орієнтовно засідання може відбутися 31 травня. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Сталося велике горе — ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО, — заявив Зеленський.

За словами президента, сім’ї загиблих гірників отримають грошову допомогу — по 100 тис. грн. Також глава держави пообіцяв допомогти родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

Зеленський відвідав шахту «Лісова». Фото: president.gov.ua

Зеленський відвідав шахту «Лісова». Фото: president.gov.ua

Зеленський відвідав шахту «Лісова». Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, в ніч з 28 на 29 травня сталася надзвичайна подія на шахті «Лісова» в селі Селець Сокальського району Львівської області — обвалилася порода на горизонті 242 м. Під завалом опинилися двоє гірників, які не вижили. Згодом рятувальники підняли на поверхню тіла 48-річного Михайла Павлика та 22-річного Михайла Турки.

Після трагедії президент Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова». Глава держави поспілкувався з рідними шахтарів, гірники повідомили, що їм затримують виплату зарплатні.

Джерело: Ракурс


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