Затримання моряків у Єгипті: п'ятьом українцям дозволили зійти з танкера. ФОТО: Багнет

https://racurs.ua/ua/n122175-zatrymannya-moryakiv-u-iegypti-p-yatom-ukrayincyam-dozvolyly-ziyty-z-tankera.html

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Українських моряків затримали у Єгипті. Танкер Sea Shark, що перевозив нафту, з 17 українцями зупинили єгипетські військові ще 18 травня. Сьогодні стало відомо, що п’ятьом громадянам України дозволили зійти з судна.

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Наразі п’ятеро моряків перебувають на території військової бази в Єгипті. Про це сьогодні заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає «Громадське».

Кирилич уточнив, що відпущеним із танкера морякам медична допомога не знадобилася.

Про деталі затримання українців досі нічого не відомо.

Нагадаємо, 18 травня судно для перевезення нафти з українськими моряки затримали єгипетські військові. Капітан танкера Віталій Нестеренко розповів, що військові зажадали розвантажити танкер, попередивши, що в разі відмови подальший рух судна буде заблоковано.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на цей інцидент і відправило ноту МЗС Єгипту з вимогою пояснити причину затримання українців. Також дипломати попросили надати дозвіл на візит консула до затриманих.