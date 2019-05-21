Задержание моряков в Египте: пяти украинцам позволили сойти с танкера. ФОТО: Багнет

https://racurs.ua/n122175-zaderjanie-moryakov-v-egipte-pyati-ukraincam-pozvolili-soyti-s-tankera.html

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Украинских моряков задержали в Египте. Танкер Sea Shark, перевозивший нефть, с 17 украинцами остановили египетские военные еще 18 мая. Сегодня стало известно, что пяти гражданам Украины разрешили покинуть судно.

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Сейчас пять моряков находятся на территории военной базы в Египте. Об этом сегодня заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает «Громадське».

Кирилич уточнил, что отпущенным морякам медицинская помощь не понадобилась.

О деталях задержания украинцев до сих пор ничего не известно.

Напомним, 18 мая судно для перевозки нефти с украинскими моряки задержали египетские военные. Капитан танкера Виталий Нестеренко рассказал, что военные потребовали разгрузить танкер, предупредив, что в случае отказа дальнейшее движение судна будет заблокировано.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на этот инцидент и отправило ноту МИД Египта с требованием объяснить причину задержания украинцев. Также дипломаты попросили разрешить визит консула к задержанным.