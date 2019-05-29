Судно Sea Shark, которое задержали в Египте. Фото: Василий Кирилич в Twitter

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В Украину возвращаются девять украинских моряков, которых 18 мая в Красном море задержали военные египетского флота.

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Сегодня граждане Украины вылетают из Египта домой, в Украину. Об этом директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич 29 мая сообщил на собственной странице в Twitter.

День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные, девять украинских моряков Sea Shark. Вылет 29 мая, — говорится в сообщении.

По словам Кирилича, в дипломатическом ведомстве работают над получением ответов по делам всех задержанных за границей украинских моряков.

Напомним, 18 мая в Красном море бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил Египта задержали судно для перевозки нефти с украинскими моряками. Капитан танкера Виталий Нестеренко сообщил, что военные потребовали разгрузить танкер, предупредив, что в случае отказа дальнейшее движение судна заблокируют.

После этого Министерство иностранных дел Украины отправило ноту МИД Египта с требованием объяснить причину задержания украинцев. Впоследствии пяти гражданам Украины разрешили сойти с судна.