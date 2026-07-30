Иранский дрон атаковал американский газовоз в египетском порту Египта. Фото:

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Безпілотник вдарив по газовозі американської компанії у єгипетському порту Дамієтта в Середземному морі.

У середу, 29 липня, на середземноморському узбережжі, неподалік Суецького каналу, пролунав вибух. Після нього загорілися два судна, включаючи американський танкер для транспортування газу. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

А сьогодні уряд Єгипту розкрив першу інформацію щодо попереднього розслідування. Встановлено, що пожежа на борту двох суден виникла внаслідок удару дроном невідомого походження. Попередньо відомо, що це БпЛА виробництва Ірану.

Єгипетська влада вже заявила, що ця атака — перший випадок атаки на країну під час нинішньої війни з Іраном та нова загроза життєво важливому енергетичному коридору.

За інформацією ЗМІ, відповідальність за цей удар не взяла поки жодна країна чи група. Однак це може бути попередження про те, що Суецький канал може бути небезпечною альтернативою для експорту нафти.

Нагадаємо, МЗС Ірану звинуватило Україну в ударі по комерційному торговому судну в Каспійському морі й погрожувало відповіддю. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація Тегеран міг запустити балістичну ракету з невеликою боєголовкою по Україні. Ціль обрали б символічну, щоб завдати відносно невеликої шкоди. Ймовірно, іранці планували атакувати один із чорноморських портів України.

Джерело: The Wall Street Journal