Іран планував атакувати Україну балістичною ракетою. Фото:

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Іран планував завдати ракетного удару по Україні у відповідь на атаку на своє судно в Каспійському морі.

Внаслідок української атаки на цивільне судно загинув моряк, ще один член екіпажу отримав поранення. Іранські чиновники після атаки пообіцяли дати відповідь. Тегеран міг запустити балістичну ракету з невеликою боєголовкою по Україні. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на джерела.

Ціль обрали б символічну, щоб завдати відносно невеликої шкоди. Ймовірно, іранці планували атакувати один із чорноморських портів України.

Видання вказує, що будь-яка ракета, випущена з Ірану по Україні, спричинила б різку ескалацію. Це особливо ризиковано з огляду на союз Тегерана з Росією та напруженість між Іраном і Україною.

Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський заявив про «дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря» і згадав за судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном.

Після цього МЗС Ірану звинуватило Україну в ударі по комерційному торговому судну в Каспійському морі й погрожувало відповіддю. Напередодні очільник МЗС України провів телефонну розмову з іранським колегою, щоб «уникнути непотрібної ескалації». У Тегерані заявили, що вимагають від Києва компенсації збитків за удар по іранському торговому судну.

Джерело: The New York Times