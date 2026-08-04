В Ірані заявили, що були готові вдарити по Україні, але передумали. Фото:

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Іран планував атакувати Україну, але передумав після вибачень.

Удар готувався по трьох цілях в Україні у відповідь на атаку на іранське судно в Каспійському морі. Проте українська сторона нібито визнала, що атака по судну була помилковою й тому запланований удар скасували. Про це заявив радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї.

Ми були готові завдати удару по трьох цілях в Україні, але після того, як вони заявили, що атака була помилкою, ми призупинили нашу відповідь, щоб розглянути їхнє твердження, — зазначив посадовець.

Проте Резаї додав, що Україні «у будь-якому разі доведеться заплатити за свою атаку».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проводив телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Арагчі після того, як Тегеран звинуватив Київ в атаці на його торгове судно в Каспійському морі. Тоді Арагчі заявив, що не прагне подальшої ескалації, однак збитки за «напад на громадян або інтереси» мають бути відшкодовані.

Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський заявив про «дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря» і згадав за судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном.

Після цього МЗС Ірану звинуватило Україну в ударі по комерційному торговому судну в Каспійському морі й погрожувало відповіддю.

Видання The New York Times інформувало, що Тегеран міг запустити балістичну ракету з невеликою боєголовкою по Україні. Ціль іранці обрали б символічну, щоб завдати відносно невеликої шкоди. Ймовірно, планувалося вдарити по одному із чорноморських портів України.