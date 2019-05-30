На Рівненщині розбився військовий вертоліт, є загиблі. Фото:politeka

https://racurs.ua/ua/n122545-na-rivnenschyni-rozbyvsya-viyskovyy-vertolit-ie-zagybli.html

Ракурс

Військовий літак розбився вчора о 23.27 біля села Сестрятин у Рівненській області. За попередньою інформацією, загинули четверо осіб.

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Встановлено, що трагедія сталася під час учбово-тренувального польоту вертольоту Мі-8. Про це повідомляєпрес-служба Сухопутних військ Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

Серед загиблих члени екіпажу та командир 16-ї окремої бригаді армійської авіації, що базувалась у Львівській області.

На місце трагедії виїхала комісія від Генштабу, Міністерства оборони та командування Сухопутних військ ЗС України. Наразі там працюють правоохоронці та співробітники рятувальних служб.

Причини трагічної катастрофи ще встановлюють.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих. Президент доручив взяти під особистий контроль розслідування обставин авіакатастрофи Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Гондурасі розбився літак з туристами. В результаті загинули п’ятеро осіб.