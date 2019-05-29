У США лютують торнадо: понад 130 осіб поранені, є загиблий. Фото: twitter/BraleyPhotos

https://racurs.ua/ua/n122490-u-ssha-lutuut-tornado-ponad-130-osib-poraneni-ie-zagyblyy-video.html

Ракурс

На територію США обрушилися торнадо. У штаті Пенсільванія стався жахливий шторм, який породив торнадо. У Канзас-Сіті внасліок шторму 12 осіб отримали поранення. Сильний вітер повалив дерева, лінії електропередач і пошкодив будинки.

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Шторм рушив на Пенсільванію і Нью-Джерсі відразу після Індіани і Огайо, де в результаті негоди загинула одна особа і понад 130 американців отримали поранення. Понад два десятки осіб госпіталізували в медичний заклад. Про це повідомляє видання The Associated Press.

Відповідно до твердження метеоролога Центру прогнозування штормів, понеділок став рекордним днем, коли 11-й день поспіль на території США вирували принаймні вісім торнадо. Раніше подібне відбувалося в далекому 1980 році.

В одному з міст штату Огайо торнадо зі швидкістю 225 км/год обрушився на житловий комплекс і кілька житлових будинків. Були зірвані дахи, а три десятки осіб отримали поранення.

Понад 50 тис. осіб залишилися без електрики, а на відновлення піде кілька днів. Деякі міські насосні станції перестали працювати.

Вчені заявили, що такі екстремальні погодні явища є наслідком змін клімату. Однак, без ретельного дослідження цього питання, вони не можуть точно пояснити цей процес.

Як раніше повідомляв «Ракурс», торнадо в Оклахомі стали причиною загибелі двох осіб.