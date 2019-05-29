На США обрушились торнадо: более 130 человек ранены, есть погибший. Фото: twitter/BraleyPhotos

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Ракурс

На территорию США обрушились торнадо. В штате Пенсильвания разразился чудовищный шторм, который породил торнадо. В Канзас-Сити в результате шторма 12 человек получили ранения. Сильный ветер повалил деревья, линии электропередач и повредил дома.

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Шторм двинулся на Пенсильванию и Нью-Джерси сразу после Индианы и Огайо, где в результате непогоды погиб один человек и более 130 получили ранения. Более двух десятков человек госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщает издание The Associated Press.

Согласно утверждению метеоролога Центра прогнозирования штормов, понедельник стал рекордным днем, когда 11-й день подряд на территории США бушевали по крайней мере восемь торнадо. Ранее подобное происходило в далеком 1980 году.

В одном из городов штата Огайо торнадо со скоростью 225 км/ч обрушился на жилой комплекс и несколько жилых домов. Были сорваны крыши, а три десятка человек получили ранения.

Более 50 тыс. человек остались без электричества, а на восстановление уйдет несколько дней. Некоторые городские насосные станции перестали работать.

Ученые заявили, что такие экстремальные погодные явления являются следствием изменений климата. Однако, без тщательного исследования этого вопроса, они не могут точно объяснить этот процесс.

Как ранее сообщал «Ракурс», торнадо в Оклахоме стали причиной гибели двоих человек.