Сенсорная перчатка поможет роботам на ощупь определять предметы. Фото:

https://racurs.ua/n122570-sensornaya-perchatka-pomojet-robotam-na-oschup-opredelyat-predmety-foto.html

Ракурс

Изобретатели из университета Массачусетса изобрели новые сенсорные перчатки. Они позволят роботам на ощупь определять предметы и распознавать, к чему они прикасаются.

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Агрегат стоит 10 долларов и состоит из 548 датчиков, которые объединены единой сетью и передают информацию программе на основе машинного обучения. Об этом сообщает издание NakedScience.

Новая технология повысит уровень ловкости таких рук и позволит регулировать силу хвата протеза. Последнее особенно пригодится людям. Ученые заявляют, что для людей в перчатку встроят камеру, которая будет распознавать предмет и автоматически регулировать силу хвата.

Новинка выглядит как обычная трикотажная перчатка, но на ее ладонь и пальцы нанесена специальная пленка с сотнями датчиков. Ученые создали специальную программу, так званые «тактильные карты» 26 объектов.

Опираясь на эту информацию механизм будет анализировать и принимать решение о возможной и приемлемой силе хвата. Какие-то предметы она будет сжимать сильнее, а с другими будет обращаться исключительно деликатно. Для людей также встроено управление голосовыми командами.

Отметим, что в США для рынка биотических протезов выпустили протез, который способен анализировать сигналы в мышцах человека.