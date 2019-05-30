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Сенсорна рукавичка допоможе роботам на дотик визначати предмети (ФОТО)

Сенсорна рукавичка допоможе роботам на дотик визначати предмети (ФОТО)

30 тра 2019, 15:36
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Винахідники з університету Массачусетса винайшли нові сенсорні рукавички. Вони дозволять роботам на дотик визначати предмети і розпізнавати, до чого вони торкаються.

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Агрегат коштує 10 доларів і складається з 548 датчиків, які об'єднані єдиною мережею і передають інформацію програмі на основі машинного навчання. Про це повідомляє видання Naked Science.

Нова технологія підвищить рівень спритності таких рук і дозволить регулювати силу хвата протеза. Останнє особливо стане в нагоді людям. Вчені заявляють, що для людей в рукавичку вмонтують камеру, яка буде розпізнавати предмет і автоматично регулювати силу хвата.

Новинка виглядає як звичайна трикотажна рукавичка, але на її долоню і пальці нанесена спеціальна плівка з сотнями датчиків. Вчені створили спеціальну програму, так звані «тактильні карти» 26 об'єктів.

Сенсорна рукавичка. Фото: Subramanian Sundaram, Nature

Спираючись на цю інформацію механізм буде аналізувати і приймати рішення про можливу і прийнятну силу хвата. Якісь предмети вона буде стискати сильніше, а з іншими буде виключно делікатна. Для людей також вбудовано управління голосовими командами.

Зазначимо, що в США для ринку біотичних протезів випустили протез, який здатний аналізувати сигнали в м’язах людини.


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