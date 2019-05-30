Мер Маріуполя звинуватив пральний порошок у забрудненні Азова, фото — Прямий

https://racurs.ua/ua/n122569-mer-mariupolya-zvynuvatyv-pralnyy-poroshok-u-zabrudnenni-azova.html

Ракурс

Мер Маріуполя Вадим Бойченко звинуватив використання прального порошку місцевими жителями у забрудненні Азовського моря.

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Бойченко заявив, що це призводить до прискорення забруднення прибережної зони моря. Його відповідь на питання про забруднення Азова передає 0629.

Фосфати гроблять море. Вони містяться в пральному порошку і миючих засобах. Фосфати розщеплюють жири. Ви бачили, якого кольору вода виходить з пральки. Саме тому у морі така каламутна вода, — заявив Бойченко.

Крім того, мер впевнений, що пральний порошок винен і в загибелі риби в морі. Він вимагає заборонити виробництва порошку із високим рівнем фосфатів, як це зроблено у Франції.

Тільки тоді море знову стане прозорим, — підсумував міський голова Маріуполя.

Бойченко в майбутньому має намір запросити до Маріуполя фахівців, які вивчать ерозію берегової лінії.

Водночас місцеві екологічні активісти неодноразово заявляли, що головними забруднювачами Маріуполя та Азовського моря є металургійні комбінати «Азовсталь» і ММК ім. Ілліча компанії «Метінвест», які належать Рінату Ахметову.

Натомість у лютому 2018 року Бойченко заявив про неможливість повної реконструкції металургійних комбінатів і відзначив, що задоволений заходами, які провели на «Азовсталі» щодо зниження впливу виробництва на екологію міста.

Торік у серпні «Ракурс» повідомляв, що пляжі Маріуполя вкрилися центнерами мертвого бичка.