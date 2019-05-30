Новини науки: у Північному морі виявлено затонулу країну. Фото: Travel.ru

https://racurs.ua/ua/n122568-u-pivnichnomu-mori-vyyavyly-zatonulu-krayinu.html

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У Північному морі виявили докази того, що на його території існувала стародавня країна. Вона розташовувалася між сходом Британії та Євразією. Відкриття належить британським ученим із університету Бедфорда.

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Таких висновків вдалося дійти завдяки експедиції, яку дослідники проводили у морських глибинах на кораблі RV Belgic. Експерти за допомогою спеціальних приладів вивчали дно Північного моря, повідомляє Live Science.

Виявилося, що вік затонулих ландшафтів і скам’янілих лісових залишків становить 10 тис. років. Фахівці проаналізували зразки і встановили, що на морському дні також присутній торф. Це свідчить про існування болотистої поверхні на місці нинішнього моря.

Також в університеті Бедфорда припускають, що ділянка була зручною для проживання людей. У цьому районі виявили багато уламків рибальських човнів, людських кісток, знарядь праці з кремнію, а також наконечники стріл. Вчені розраховують незабаром виявити на дні сліди доісторичних поселень, тому не збираються завершувати вивчення Північного моря.