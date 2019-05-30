Мосійчук піде в Раду як мажоритарник та планує створити націоналістичний рух. Фото: Ukrainianwall

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Ракурс

Екс-радикал народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що піде на позачергові парламентські вибори як мажоритарник, а потім створить свій націоналістичний рух.

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За словами Мосійчука, свою політичну силу він буде засновувати після виборів, щоб не заважати «Радикальній партій Олега Ляшка». Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Нардеп вважає, що зараз настав час боротьби ідеологій і хоче протиставити лібертаріанству «Слуги народу» свій націоналізм. Також Мосійчук розповів, що його колеги Ігор Лінчевський та Олексій Данилів також будуть балотуватись від мажоритарних округів на Полтавщині та Житомирщині відповідно.

Мосійчук заявив, що зустрічався з делегацією 94-го округу. За його словами, там основним кандидатом є права рука екс-президента Петра Порошенка Ігор Кононенко, а сам округ прославився підкупом виборців.

Ігор Мосійчук був у складі «Радикальної партії», але покинув її через ідеологічні розбіжності та постійні конфлікти.

Як раніше повідомляв «Ракурс», лідер радикалів Олег Ляшко різко та грубо відреагував на вихід Мосійчука із партії.