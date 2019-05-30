Мосийчук пойдет в Раду как мажоритарщик и планирует создать националистическое движение. Фото: Ukrainianwall

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Ракурс

Экс-радикал народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что пойдет на внеочередные парламентские выборы как мажоритарщик, а потом создаст свое националистическое движение.

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По словам Мосийчука, свою политическую силу он будет основывать после выборов, чтобы не мешать «Радикальной партии Олега Ляшко». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Нардеп считает, что сейчас настало время борьбы идеологий и хочет противопоставить либертарианству «Слуги народа» свой национализм. Также Мосийчук рассказал, что его коллеги Игорь Линчевский и Алексей Данилов также будут баллотироваться по мажоритарным округам в Полтавской и Житомирской областях соответственно.

Мосийчук заявил, что встречался с делегацией 94-го округа. По его словам, там основным кандидатом является правая рука экс-президента Петра Порошенко Игорь Кононенко, а сам округ прославился подкупом избирателей.

Игорь Мосийчук был в составе «Радикальной партии», но покинул ее из-за идеологических разногласий и постоянных конфликтов.

Как ранее сообщал «Ракурс», лидер радикалов Олег Ляшко резко и грубо отреагировал на выход Мосийчука из партии.