«Чорнобиль» обійшов «Гру престолів» за оцінками глядачів. Фото: Tut.by

https://racurs.ua/ua/n122566-serial-chornobyl-vyyavyvsya-kraschym-za-gru-prestoliv.html

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Американський серіал «Чорнобиль» зайняв першу сходинку в рейтингу шоу всіх часів, які отримали найвищу оцінку від глядачів. Йому присвоїли рейтинг 9,6 бала. Таким чином він обігнав серіали «Планета Земля 2» (рейтинг 9,5) і «Брати по зброї» (9,4). Оцінку 9,4 бала також отримали проекти «Планета Земля», «Пуститися берега» та «Гра престолів».

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До десятки найрейтинговіших шоу увійшли також «Прослушка», «Наша планета», «Космос: Одіссея через простір і час», а також «Блакитна планета 2», про що повідомляє Lenta.ru з посиланням на International Movie Data Base.

Перший епізод «Чорнобиля» вийшов 6 травня. Проект складається з п’яти серій про вибух, що стався в 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС).

Режисером американського серіалу про Чорнобильську катастрофу є Юган Ренк. Сценаристом виступив Крейг Мазін, який раніше працював над картинами «Без відчуттів», «Супергеройське кіно» та «Людина-ракета». У головних ролях знялися Стеллан Скарсгорд, Емілі Вотсон, Джаред Гарріс, Росс Армстронг, Едріан Роулінс, Пол Ріттер і Джессі Баклі.

Нагадаємо, американське видання Washington Post дало оцінку серіалу «Чорнобиль». На думку критиків, у ньому зображено історію про зловживання владою та залякування.