Зеленський вніс до Ради подання про відставку Клімкіна, Полторака і Грицака

https://racurs.ua/ua/n122565-zelenskyy-vnis-do-rady-podannya-pro-vidstavku-klimkina-poltoraka-i-grycaka.html

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністрів закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і голови СБУ Василя Грицака.

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Про це 30 травня повідомила прес-служба Адміністрації глави держави.

Тексти відповідних проектів постанов про звільнення силовиків та керівника української дипломатії з’явилися й на сайті парламенту.

Крім того, в Адміністрації президента України готуються матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора України, — зазначається на сайті глави держави.

Голова СБУ Грицак та міністр оборони Полторак подали у відставку у день інавгурації Зеленського — 20 травня. Через два дні президент призначив першим заступником голови СБУ друга дитинства і керівника студії «Квартал 95» Івана Баканова.

Нагадаємо, що сьогодні Рада не знайшла голосів за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.