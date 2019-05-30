Рада розглянула відставку Гройсмана, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n122556-rada-rozglyanula-vidstavku-groysmana.html

Ракурс

Верховна Рада України 30 травня розглянула заяву про відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Loading...

Відповідну постанову № 10341 парламенту підтримали тільки 97 нардепів. При цьому в Раді зареєструвалися 297 депутатів.

Учора профільна комісія Ради підтримала заяву Гройсмана про складання повноважень глави уряду. Але сьогодні проти виступили лідери фракцій, які раніше входили у коаліцію — БПП та «Народного фронту». Проти відставки Гройсмана виступив й спікер Ради Андрій Парубій.

Уряд на чолі із Володимиром Гройсманом працює більше трьох років. Це другий Кабмін часів президента Петра Порошенка.

Гройсман оголосив про намір піти у відставку 20 травня, у день проведення інавгурації новообраного президента України. Згодом він заявив про намір піти на вибори на чолі власної партії.

Володимира Гройсмана обрали прем'єр-міністром 14 квітня 2016 року. За постанову Ради проголосувало 257 депутатів.

Із 2014 року він працював в уряді Арсенія Яценюка віце-прем'єр-міністром — міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. З листопада 2014 року до 14 квітня 2016 року був спікером Ради. До парламенту Гройсман пройшов за списком Блоку Петра Порошенка.