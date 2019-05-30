Рада розглянула відставку Гройсмана, фото — ТСН

https://racurs.ua/n122556-rada-rassmotrela-otstavku-groysmana.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 30 мая рассмотрела заявление об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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Соответствующее постановление № 10341 парламента поддержали только 97 нардепов. Всего на заседании зарегистрировались 297 депутатов.

Вчера профильная комиссия Рады поддержала заявление Гройсмана о сложении полномочий главы правительства. Но сегодня против выступили лидеры фракций, которые ранее входили в коалицию — БПП и «Народного фронта». Против отставки Гройсмана выступил и спикер Рады Андрей Парубий.

Правительство во главе с Владимиром Гройсманом работает чуть больше трех лет. Это второй Кабмин президента Петра Порошенко.

Гройсман объявил о намерении уйти в отставку 20 мая, в день проведения инаугурации новоизбранного президента Украины. Впоследствии он заявил о намерении пойти на выборы во главе собственной партии.

Владимира Гройсмана избрали премьер-министром 14 апреля 2016 года. За постановление Рады тогда проголосовали 257 депутатов.

С 2014 года Гройсман работал в правительстве Арсения Яценюка вице-премьер-министром — министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С ноября 2014 года до 14 апреля 2016 года был спикером Рады. В парламент Гройсман прошел по списку Блока Петра Порошенко.