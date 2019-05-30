Катастрофа Ми-8 в Ровенской области: в ВСУ назвали предварительные причины падения вертолета. Фото: uk.wikipedia.org

https://racurs.ua/n122562-katastrofa-mi-8-nazvany-predvaritelnye-prichiny-padeniya-vertoleta-v-rovenskoy-oblasti.html

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Катастрофа вертолета Ми-8, случившаяся в ночь на 30 мая в Ровенской области, могла быть спровоцирована технической неисправностью вертолета или ошибкой экипажа.

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Предварительные версии падения вертолета озвучил источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ), передает УНИАН.

Сейчас на месте падения Ми-8 работает специальная комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск, устанавливаются обстоятельства авиакатастрофы.

В связи с трагедией, сегодня, 30 мая, во Львовской области объявили День траура по погибшему экипажу вертолета. Четверо военных, которые стали жертвами авиакатастрофы, служили в воинской части, расположенной в Бродах.

Напомним, что Госбюро расследований (ГБР) начало расследование в связи с катастрофой Ми-8 на Ровенщине. Среди погибших при падении вертолета был командир воинской части.