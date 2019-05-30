Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Катастрофа Ми-8 в Ровенской области: в ВСУ назвали предварительные причины падения вертолета. Фото: uk.wikipedia.org

Катастрофа Ми-8: названы предварительные причины падения вертолета в Ровенской области

30 мая 2019, 13:18
999

Катастрофа вертолета Ми-8, случившаяся в ночь на 30 мая в Ровенской области, могла быть спровоцирована технической неисправностью вертолета или ошибкой экипажа.

Loading...

Предварительные версии падения вертолета озвучил источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ), передает УНИАН.

Сейчас на месте падения Ми-8 работает специальная комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск, устанавливаются обстоятельства авиакатастрофы.

В связи с трагедией, сегодня, 30 мая, во Львовской области объявили День траура по погибшему экипажу вертолета. Четверо военных, которые стали жертвами авиакатастрофы, служили в воинской части, расположенной в Бродах.

Напомним, что Госбюро расследований (ГБР) начало расследование в связи с катастрофой Ми-8 на Ровенщине. Среди погибших при падении вертолета был командир воинской части.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
Новости партнеров
Загрузка...