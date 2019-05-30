Окружение нардепа Деркача получило 42 га заповедной земли в Конча-Заспе, фото — Википедия

https://racurs.ua/n122561-novoe-mejigore-okrujenie-nardepa-derkacha-poluchilo-42-ga-zapovednoy-zemli-v-koncha-zaspe-foto.html

Ракурс

Помощники Деркача получили 41,5 га заповедной земли под Киевом стоимостью в десятки миллионов долларов. Они побили рекорд, который принадлежал Юре Енакиевскому, 35-гектарное имение которого считалось крупнейшим после резиденции «Межигорье» Виктора Януковича.

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Об этом говорится в расследовании программы «Наші гроші».

Журналисты выяснили, что формально 41,5 га заповедной земли в Пуще-Водице стоимостью в десятки миллионов долларов принадлежат четырем лицам, причем у трех из них тесные связи с нардепом.

У Юрия Берко совместный бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой и его помощником Дмитрием Ковальчуком. Антон Симоненко — помощник нардепа, а муж Елены Миронюк — бывший помощник Деркача.

Деркач любую связанность к заповедной земли отрицает.

Передала гектары в заповедной зоне в частные руки Обуховская райгосадминистрация. В 2010 году эту землю разделили на 23 участка и бесплатно выделили для 23 человек, которые обязались вести личное сельское хозяйство. Теперь в РГА утверждают, что выделение этих земель было преступлением.