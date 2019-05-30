Оточення нардепа Деркача отримало 42 га заповідної землі у Конча-Заспі, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n122561-nove-mejygirya-otochennya-nardepa-derkacha-otrymalo-42-ga-zapovidnoyi-zemli-u-koncha-zaspi.html

Ракурс

Помічники народного депутата Андрія Деркача отримали 41,5 га заповідної землі під Києвом вартістю у десятки мільйонів доларів. Вони побили рекорд, який належав Юрі Єнакієвському, 35-гектарний маєток якого вважався найбільшим після резиденції «Межигір'я» Віктора Януковича.

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Про це йдеться у розслідуванні програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Журналісти з’ясували, що формально 41,5 га заповідної землі в Пущі-Водиці вартістю у десятки мільйонів доларів належать чотирьом особам, причому у трьох із них тісні зв’язки з нардепом.

У Юрія Берка спільний бізнес із дружиною Деркача Оксаною Тереховою та його помічником Дмитром Ковальчуком. Антон Симоненко — помічник нардепа, а чоловік Олени Миронюк — колишній помічник Деркача.

Деркач будь-яку пов’язаність до заповідної землі заперечує.

Передала гектари у заповідній зоні в приватні руки Обухівська райдержадміністрація. У 2010 році цю землю поділили на 23 ділянки і безкоштовно виділили для 23 осіб, які зобов’язалися вести особисте сільське господарство. Нині в РДА стверджують, що виділення цих земель було злочином.