Нове «Межигір'я»: оточення нардепа Деркача отримало 42 га заповідної землі у Конча-Заспі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n122561-nove-mejygirya-otochennya-nardepa-derkacha-otrymalo-42-ga-zapovidnoyi-zemli-u-koncha-zaspi.htmlРакурс
Помічники народного депутата Андрія Деркача отримали 41,5 га заповідної землі під Києвом вартістю у десятки мільйонів доларів. Вони побили рекорд, який належав Юрі Єнакієвському, 35-гектарний маєток якого вважався найбільшим після резиденції «Межигір'я» Віктора Януковича.
Про це йдеться у розслідуванні програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».
Журналісти з’ясували, що формально 41,5 га заповідної землі в Пущі-Водиці вартістю у десятки мільйонів доларів належать чотирьом особам, причому у трьох із них тісні зв’язки з нардепом.
У Юрія Берка спільний бізнес із дружиною Деркача Оксаною Тереховою та його помічником Дмитром Ковальчуком. Антон Симоненко — помічник нардепа, а чоловік Олени Миронюк — колишній помічник Деркача.
Деркач будь-яку пов’язаність до заповідної землі заперечує.
Передала гектари у заповідній зоні в приватні руки Обухівська райдержадміністрація. У 2010 році цю землю поділили на 23 ділянки і безкоштовно виділили для 23 осіб, які зобов’язалися вести особисте сільське господарство. Нині в РДА стверджують, що виділення цих земель було злочином.
За 21 рік у парламенті Андрій Деркач став найбагатшим нардепом від Сумщини і встиг зробити подарунок новому президенту України Володимиру Зеленському — дав привід для розпуску Верховної Ради, коли подав позов до Окружного адмінсуду Києва із вимогою надати докази існування парламентської коаліції, — повідомляє у розслідуванні журналіст Bihus.Info.