Трагедія в Будапешті: затонулий катер побудували в Херсоні 70 років тому. Фото: Европейская правда

https://racurs.ua/ua/n122560-tragediya-v-budapeshti-zatonulyy-kater-pobuduvaly-v-hersoni-70-rokiv-tomu.html

Ракурс

Катер, який затонув учора в Будапешті з туристами, був побудований в Херсоні в 1949 році. В Угорщині триває операція з пошуку тих туристів з Південної Кореї, що вижили.

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Згідно з інформацією із Судового реєстру, катер «Русалка» був побудований 70 років тому за проектом 544 «Москвич». Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на hvg.hu.

Довжина затонулого судна становила 27,25 метра, а його ширина була 4,8 метра. На палубі могли розміститися до 150 осіб, а 150-сильний двигун забезпечував швидкість 19 км/ч.

З моменту випуску і до 1992 року його використовували в Радянському Союзі, а потім передали в Угорщину компанії SZOT Cruises. Потім в 2003 році корабель отримала компанія Panorama Deck Kft.

Зараз уламки човна перебувають на глибині близько трьох метрів. У пошуковій операції беруть участь дайвери з угорської армії, а влада виділила військовий корабель.

Уламки катеру будуть піднімати поступово, однак зараз більше зосереджені на пошуку 21 особи. Наразі 19 туристів і двоє членів екіпажу вважаються зниклими. На місці катастрофи знайдені тіла сімох загиблих, ще сімох осіб вдалося врятувати.

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