Трагедия в Будапеште: появилось видео столкновения катера и лайнера. Фото: Peter Lakatos/MTI via AP

https://racurs.ua/n122551-tragediya-v-budapeshte-poyavilos-video-stolknoveniya-katera-i-laynera.html

Ракурс

Появилось видео столкновения туристического катера и лайнера в Будапеште. Камера наблюдения зафиксировала трагедию, в результате которой погибли по меньшей мере семь человек.

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На видео заметно, что во время происшествия на реке Дунай было очень плотное движение. Ситуацию ощутимо осложнял сильный ливень, который шел в этот вечер.

Судно с туристами под названием «Русалка» двигалось в сторону парламента, а позади него с большой скоростью следовал огромный экскурсионный лайнер.

На катере находились 33 туриста из Южной Кореи. Многие поехали в Европу семьями и среди пропавших числится 6-летняя девочка.

Когда корабли были уже возле моста Маргит, лайнер взял вправо и, вероятно, протаранил катер. От полученного урона, судно быстро ушло под воду.

Из всех туристов спасти удалось пока только семерых, еще 21 человека (19 туристов и двух членов экипажа) продолжают разыскивать. Отметим, что из-за дождя уровень воды в реке поднялся, что несколько усложняет поиски.

Как ранее сообщал «Ракурс», Южная Корея направила в Венгрию группу чиновников для оказания помощи на месте, а также предоставила все возможные ресурсы для проведения спасательной операции.