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Ракурс
Верховный суд не будет рассматривать иск к Зеленского о назначении Богдана в Администрацию президента, фото — Информатор

Верховный суд не будет рассматривать иск к Зеленскому относительно назначения Богдана

30 мая 2019, 10:39
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Верховный суд отказался рассматривать иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении Андрея Богдана главой АП.

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Об этом говорится в постановлении суда от 29 мая 2019 года в деле № 9901/284/19, сообщает «Судебная власть».

Истец требовал признать противоправным и отменить указ президента Владимира Зеленского от 21 мая 2019 года № 304/2019 «О назначении А. Богдана главой Администрации президента Украины».

В Верховном суде объяснили, что «право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается».

Истец не является участником правоотношений отностельно назначения Андрея Богдана главой Администрации президента Украины. Такой указ не создает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском, — объяснил суд и не открыл производство в деле.

Назначение Богдана обжаловали в Кассационном административном суде в составе Верховного суда 24 мая. Заявления подали общественная организация «Общественный люстрационный комитет» и физическое лицо.

Истцы требовали признать указ противоправным, поскольку Богдан в 2010 году и 2013−2014 годах работал в правительстве во время каденции беглого президента Януковича и к нему необходимо применить нормы закона «Об очистке власти» (люстрацию).

Напомним, что на сайте президента Украины зарегистрировали также петицию об отставке Богдана, которая набрала необходимое для рассмотрения главой государства количество голосов.

Источник: Ракурс


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