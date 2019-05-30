Верховний cуд не розглядатиме позов до Зеленського про призначення Богдана в Адміністрацію президента, фото — Інформатор

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Верховний cуд відмовився розглядати позов до президента України Володимира Зеленського про призначення Андрія Богдана очільником АП.

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Про це йдеться в ухвалі суду від 29 травня 2019 року у справі № 9901/284/19, повідомляє «Судова влада».

Позивач вимагав визнати протиправним і скасувати указ президента Володимира Зеленського від 21 травня 2019 року № 304/2019 «Про призначення А. Богдана главою Адміністрації президента України».

У Верховному суді пояснили, що «право на оскарження індивідуального акта суб'єкта владних повноважень надано особі, щодо якої цей акт прийнятий або прав, свобод та інтересів якої він безпосередньо стосується».

Позивач не є учасником правовідносин з призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента України. Такий указ не породжує для позивача права на захист, тобто права на звернення із цим адміністративним позовом, — пояснив суд і не відкрив провадження у справі.

Призначення Богдана оскаржили в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду 24 травня. Заяви подали громадська організація «Громадський люстраційний комітет» і фізична особа.

Позивачі вимагали визнати указ протиправним, оскільки Богдан у 2010 році і 2013−2014 роках працював в уряді під час каденції президента-втікача Януковича і щодо нього необхідно застосувати норми закону «Про очищення влади» (люстрацію).

Нагадаємо, що на сайті президента України зареєстрували й петицію про відставку Богдана, яка набрала необхідну для розгляду главою держави кількість голосів.