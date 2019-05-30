Трагедія в Будапешті: з'явилося відео зіткнення катера і лайнера. Фото: Peter Lakatos/MTI via AP

https://racurs.ua/ua/n122551-tragediya-v-budapeshti-z-yavylosya-video-zitknennya-katera-i-laynera.html

Ракурс

З’явилося відео зіткнення туристичного катера і лайнера в Будапешті. Камера спостереження зафіксувала трагедію, в результаті якої загинули щонайменше семеро осіб.

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На відео помітно, що під час події на річці Дунай був дуже щільний рух. Ситуацію відчутно ускладнювала сильна злива, яка йшла того вечора.

Судно з туристами під назвою «Русалка» рухалося в напрямку парламенту, а позаду нього з великою швидкістю рухався величезний екскурсійний лайнер.

На катері перебували 33 туриста із Південної Кореї. Багато поїхали до Європи сім’ями і серед зниклих значиться 6-річна дівчинка.

Коли кораблі були вже біля моста Маргіт, лайнер узяв вправо і, ймовірно, протаранив катер. Від отриманої шкоди, судно швидко пішло під воду.

З усіх туристів врятувати вдалося поки тільки сімох, ще 21 особу (19 туристів і двох членів екіпажу) продовжують розшукувати. Зазначимо, що через дощ рівень води в річці піднявся, що дещо ускладнює пошуки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Південна Корея направила до Угорщини групу чиновників для надання допомоги на місці, а також надала всі можливі ресурси для проведення рятувальної операції.