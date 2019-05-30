Трагедия в Будапеште: затонувший катер построили в Херсоне 70 лет назад. Фото: Европейская правда

https://racurs.ua/n122560-tragediya-v-budapeshte-zatonuvshiy-kater-postroili-v-hersone-70-let-nazad.html

Ракурс

Катер, который затонул вчера в Будапеште с туристами, был построен в Херсоне в 1949 году. В Венгрии продолжается операция по поиску выживших туристов из Южной Кореи.

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Согласно информации из Судебного реестра, катер «Русалка» был построен 70 лет назад по проекту 544 «Москвич». Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на hvg.hu.

Длина затонувшего судна составляла 27,25 метра, а его ширина была 4,8 метра. На палубе могли разместиться до 150 человек, а 150-сильный двигатель обеспечивал скорость 19 км/ч.

С момента выпуска и до 1992 года его использовали в Советском Союзе, а затем передали в Венгрию компании SZOT Cruises. Затем в 2003 году катер получила компания Panorama Deck Kft.

Сейчас обломки лодки находятся на глубине около трех метров. В поисковой операции участвуют дайверы из венгерской армии, а власти выделили военный корабль.

Обломки катера будут поднимать постепенно, однако сейчас больше сосредоточены на поиске 21 человека. На данный момент 19 туристов и двое членов экипажа считаются пропавшими. На месте крушения найдены тела семерых погибших, еще семь человек удалось спасти.

Как ранее сообщал «Ракурс», появилось видео трагических событий на Дунае.