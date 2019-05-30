Штаб-сержант вместо прапорщика: Рада приблизила шкалу званий к стандартам НАТО, фото — Громадське

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Ракурс

Верховная Рада 30 мая приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)».

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Соавторами законопроекта № 10181 выступили 16 народных депутатов, в частности спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и главы фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народного фронта».

В нем предлагается ввести новую шкалу званий в Вооруженных силах и Военно-морских силах Украины. В частности, отменяются воинские звания «прапорщик, старший прапорщик» («мичман», «старший мичман») и вводятся такие звания: «рекрут», «штаб-сержант» (штаб-старшина), «мастер-сержант» и «главный мастер-сержант» (соответствия на флоте — «старший мастер-старшина», «главный мастер-старшина»).

В законе предлагается также разделить сержантский и офицерский состав на младший и старший состав.

Содержание закона соответствует курсу на создание действенного, профессионального сержантского корпуса и совместимости ВСУ с вооруженными силами стран-членов НАТО, — сообщила с трибуны Рады первый заместитель спикера Ирина Геращенко.

Новые звания сержантского и старшинского состава соответствуют стандарту NATO Code согласно STNAG 2116.

Новация вносит изменения в уставы Вооруженных сил Украины и законов «О воинской обязанности и военной службе», «О военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины».

Законопроект определяет и должностные обязанности военнослужащих. В частности, меняется Устав внутренней службы ВСУ. Законодатель дополняет его положениями и приложениями, которые регулируют порядок зачисления военнослужащих в списки личного состава воинских частей навечно, а также порядок ведения Книги памяти.

Изменения в Дисциплинарном уставе ВСУ вводят новые поощрения и дисциплинарные взыскания военнослужащих, регулируют проведение ритуала поднятия государственного флага. Обновлено и положение о гауптвахте в Уставе гарнизонной и караульной службы ВСУ.

Напомним, что в мае этого года министр обороны Степан Полторак внес изменения в положение о военных лицеях. Теперь в Украине девушки также смогут учиться в таких учебных заведениях.