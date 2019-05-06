Украина впервые празднует профессиональный праздник пехотинцев. Фото: flickr.com

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День пехоты впервые отмечают в Украине 6 мая 2019 года.

Профессиональный праздник пехотинцев установлен указом президента Украины от 19 апреля 2019 года с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, обнаруженных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также создание современных военных традиций.

Сегодня бойцов пехоты уже поздравили действующий президент Петр Порошенко, глава правительства Владимир Гройсман и министр по делам ветеранов Ирина Фриз. Также поздравление на собственной странице в Facebook разместил министр обороны Степан Полторак.

«Украинская пехота героически, достойно, отважно и решительно выполняет самые сложные боевые задачи в составе Операции объединенных сил. Желаю всем пехотинцам и их семьям крепкого здоровья, выдержки, несокрушимой силы воли и духа, Мира и Победы во имя Украины! Слава Украине! Героям Слава! Слава украинским пехотинцам!», — отметил министр.

Как известно, Сухопутные войска — главный носитель боевого могущества Вооруженных сил Украины. Этот род войск самый многочисленный и предназначен для ведения боевых действий преимущественно на суше.

Напомним, осенью 2019 года Вооруженные силы Украины находились в десятке самых мощных армий Европы и в топ-30 лучших армий мира. В прошлом году в День Вооруженных сил Украины Военное телевидение Украины обнародовало серию впечатляющих видео, посвященных военнослужащим украинской армии.