Україна вперше святкує професійне свято піхотинців. Фото: flickr.com

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День піхоти вперше відзначають в Україні 6 травня 2019 року.

Професійне свято піхотинців встановлено указом президента України від 19 квітня 2019 року з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Сьогодні бійців піхоти вже привітали чинний президент Петро Порошенко, глава уряду Володимир Гройсман та міністр у справах ветеранів Ірина Фріз. Також вітання на власній сторінці у Facebook розмістив міністр оборони Степан Полторак.

«Українська піхота героїчно, гідно, відважно та рішуче виконує найскладніші бойові завдання у складі Операції об‘єднаних сил. Бажаю усім піхотинцям та їх родинам міцного здоров‘я, витримки, незламної сили волі і духу, Миру та Перемоги в ім‘я України! Слава Україні! Героям Слава! Слава українським піхотинцям!», — відзначив міністр.

Як відомо, Сухопутні війська — головний носій бойової могутності Збройних сил України. Цей рід військ найчисленніший та призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі.

Нагадаємо, восени 2019 року Збройні сили України знаходилися в десятці найпотужніших армій Європи та у топ-30 кращих армій світу. Минулоріч у День Збройних сил України Військове телебачення України оприлюднило серію вражаючих відео, присвячених військовослужбовцям української армії.